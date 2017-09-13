Ученые из Квинслендского университета в Австралии обнаружили около восьми тысяч новых микроорганизмов, относящихся к бактериям и археям. Почти треть из них относится к ранее неизвестным группам живых существ. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Microbiology. Об этом сообщает издание Science Alert.
Большинство найденных одноклеточных — 98-99% — относится к экстремофилам, то есть живут в условиях, не подходящих для жизни других организмов. Они могут обитать в гидротермальных источниках, токсичных шахтных водах и других водоемах с высокой соленостью, кислотностью или щелочностью. Такие условия практически невозможно воспроизвести в лабораторных питательных средах, поэтому экстремофилы обычно непригодны для культивирования in vitro, то есть выращивания в пробирках, пишет lenta.ru
Для анализа видового состава таких бактерий и архей исследователи используют методы метагеномики, при которых изучаются многочисленные фрагменты ДНК, извлеченные из окружающей среды. Ученые получают генетический материал сразу всех организмов, попавших в пробы. При этом устанавливаются нуклеотидные последовательности частей нуклеиновых кислот, а компьютерные программы собирают из них целые геномы, определяют функции отдельных генов и соотносят их с конкретными видами микроорганизмов.
Всего было проанализировано 1500 образцов. Ученые обнаружили ДНК, которые не соответствовали уже установленным и хранящимся в базах данных геномам. Всего было найдено 7280 бактериальных и 623 археальных геномов. Они относились к 20 новым типам микроорганизмов, в том числе бактериям SHA-109, выделенными из фекалий бабуина и отходов пальмового масла, и роду некультивируемых архей Uncultured Archaeal Phylum 2 из гидротермальных источников.
Комментарии
- Исследование: вкусовые предпочтения супругов с годами начинают становиться похожими
- Ученые впервые вырастили костную ткань
- В NASA рассказали, когда планируют отправить человека на Марс
- Выявлено неожиданное последствие голодания
- Ученые: частый секс продлевает молодость
- Ученые нашли намеки на токсичность и канцерогенность татуировок
- В честь Влада Дракулы назвали новый вид ископаемых адских муравьев
- Раскрыт механизм формирования алкогольной зависимости
- Обнаружен генетический механизм старения мозга
- Назван безвредный для здоровья период сидения на стуле
- Исследование: вкусовые предпочтения супругов с годами начинают становиться похожими
- Назван самый счастливый город ЕС
- В Йемене число заболевших холерой возросло до 660 тысяч
- Директором по связям Белого дома назначена экс-модель Хоуп Хикс
- Соколы будут спасать Париж от нашествия голубей
- Влад Плахотнюк требует ужесточить проверки в школах и детсадах
- Скандал в российском шоу бизнесе: между Ургантом и Соловьевым вспыхнул конфликт
- Время пришло: Юнкер назвал две страны, которые должны войти в Шенгенскую зону
- Названа предварительная версия смерти пропавшей в Цыпово женщины
- Амстердам против туристов
- Иномарка с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа московского паркинга
- Игорь Додон потребовал уволить замминистра обороны из-за отправки военных на Украину
- Вода пропала: "Ирма" забрала океан у Багамских островов
- Порошенко прокомментировал прорыв Саакашвили
- Задержаны столичные чиновники за незаконное присвоение земель в центре Кишинева
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы с пищеварением. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW