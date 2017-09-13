В Иране предотвратили теракт ИГ

В Иране бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предотвратили теракт, который планировали устроить боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Операция прошла в Шархияре — западном пригороде Ирана. По словам командующего местными подразделениями КСИР полковника Амина Ямини, арестован главарь террористов. Атаку планировалось осуществить на следующей неделе.

Пойманный боевик ранее воевал в Сирии. Ему было получено набрать около 300 человек, которые должны были устроить массовый самоподрыв во время религиозного праздника. Вербовщика удалось выследить благодаря перехвату его разговоров по мобильному телефону. Бойцы КСИР, представившись членами ИГ, назначили ему встречу и арестовали, пишет lenta.ru

В начале августа сотрудники иранских спецслужб задержали 27 боевиков ИГ. Пятеро из них готовились к проведению терактов в различных городах Исламской Республики, остальные выполняли вспомогательные функции. 17 человек были задержаны на территории страны, еще десять — за границей, а затем переданы Тегерану. Во время проведения спецоперации у потенциальных террористов изъяли оружие.

7 июня в столице Ирана произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. Жертвами атаки стали 12 человек, 39 получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя ИГ. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить исламистам.