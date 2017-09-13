ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.

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