Угрозы взрыва: в Москве эвакуировали более 10 тысяч человек

Более 10 тысяч человек эвакуированы из торговых центров, вокзалов и вуза в Москве из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы, подчеркнув, что речь идет о 20 объектах и число эвакуированных – уточняется.

Речь идет о торговых центрах Афимолл Сити", "Город", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и ряда других.

Проверяются сообщения о заложенных бомбах на трех вокзалах: Ленинградском, Ярославском и Казанском. Выведены на улицу студенты и преподаватели медицинского университета имени Сеченова.

Все помещения обследуются кинологами с собаками, обученными находить взрывчатку. Отмечается, что большинство звонков поступило практически одновременно и тревожные сообщения продолжают поступать. В правоохранительных органах называют это телефонным терроризмом, пишет vesti.ru.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков адресовал вопрос о лавине ложных звонков о заложенных бомбах в различных субъектах Российской Федерации – спецслужбам РФ.