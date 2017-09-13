Соколы будут спасать Париж от нашествия голубей

Мэрия одного из муниципальных округов Парижа приняла решение арендовать несколько хищных птиц, чтобы отпугивать стаи голубей, чей помет наносит местным зданиям ущерб в размере порядка 150 тысяч евро в год.

В октябре на десятидневное дежурство в 10-м округе французской столицы заступят три канюка и два сокола, которых специально привезут для этого с предгорий Пиреней, сообщает Local. Основной территорией их "работы" станет квартал вокруг улицы Бюиссон Сен-Луи, жители которой постоянно жалуются на голубей, загаживающих крыши и подоконники, пишет vesti.ru

Ожидается, что хищники вселят в голубей страх и заставят их перебраться куда-нибудь в другое место. Чтобы к новым соседям смогли привыкнуть и сами местные жители, птиц представят на специальной презентации в здании мэрии 30 сентября.

Компания, которая сдаст парижанам в аренду хищников, регулярно предоставляет своих подопечных для борьбы с голубями во время проходящего в Париже открытого чемпионата Франции по теннису. По словам ее представителя, у птиц есть многолетний опыт работы по отпугиванию нежелательных существ.