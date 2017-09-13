Директором по связям Белого дома назначена экс-модель Хоуп Хикс

28-летняя Хоуп Хикс, исполнявшая обязанности директора по связям с общественностью Белого дома, стала работать в этой должности постоянно.

Хикс - давняя помощница Трампа и уже четвертый человек, который назначен на эту должность с момента его избрания президентом США. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в этой роли всего 10 дней.

Ранее Хикс была директором по стратегическим коммуникациям президента, а до того - пресс-секретарем его избирательного штаба. Считается, что она - одна из его самых надежных помощников, сообщает ВВС.

В прошлом Хикс работала моделью, в частности у Ральфа Лорена, а позже занимала должность пресс-атташе модного дома Иванки Трамп. В 2016 году она была одной из первых, кто присоединился к президентской кампании Трампа. В ее обязанности входило отвечать на запросы прессы.

В качестве директора по связям Белого дома ее главной задачей будет формулирование тех сигналов, которые посылает администрация - хотя и не столь видимым образом, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.