В Йемене число заболевших холерой возросло до 660 тысяч

Количество случаев заболевания холерой в Йемене приблизилось к 660 тысячам, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, с начала второй вспышки, за период с 27 апреля по 12 сентября, в Йемене холерой заразились 658 тысяч 678 человек, умерли — 2071. Уровень смертности остается низким, что свидетельствует о получении в большинстве случаев необходимой медицинской помощи пациентами, пишет РИА Новости

Ранее ВОЗ сообщала о 646 тысячах случаев заражения холерой в Йемене на 10 сентября. По словам пресс-секретаря организации Тарика Язаревича, "ситуация далека от завершения", так как в ряде регионов эпидемия снижается, тогда как в других количество заболевших стремительно растет.







