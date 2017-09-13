Исследование: вкусовые предпочтения супругов с годами начинают становиться похожими

Исследование ученых из Университета Вроцлава (Польша) впервые показало, что вкусовые предпочтения супружеских пар становятся похожими с годами совместной жизни.

«Несмотря на то что роль генетики в учете индивидуальных различий в предпочтениях пищи хорошо задокументирована, общая среда и привычки и, следовательно, воздействие похожих обонятельных и вкусовых стимулов могут формировать аналогичные предпочтения у обоих партнеров», — говорят исследователи в своей статье, которую пересказывает Daily Mail.

В ходе эксперимента ученые рассмотрели, как 100 пар, которые были женаты от трех месяцев до 45 лет, реагируют на различные запахи и вкусы, пишет moya-planeta.ru.

Мужчин и женщин просили в течение пяти секунд нюхать лаванду, белый шоколад, кофе, колу, корицу, копченое мясо, лимон и мед. Ароматы, среди которых также были трава, скипидар, лакрица, сирень и грейпфрут, оценивались от одного до пяти.

Затем по той же шкале участников исследования просили оценить разные вкусы: сладкие, кислые, соленые, горькие и умами.

Исследование показало, что предпочтения вкуса и запаха тем больше совпадали у мужей и жен, чем дольше они были вместе.