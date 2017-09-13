Лихорадка Западного Нила – острое вирусное заболевание, которое разносится комарами и клещами. В Центре переливания крови в Бухаресте усилили проверку крови доноров для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Между тем в Италии отмечены случаи заболевания другим опасным вирусом – чикунгунья, который также разносят комары, передает euronews.com. Лихорадка чикунгунья широко распространена в тропических регионах Африки и Азии, но трое заболевших подхватили вирус в городе Анцио.

В начале сентября на севере страны скончалась девочка от малярии. При этом случаи подобных заболеваний крайне редко отмечаются в Италии, где ещё в 1950-е годы осушили болота, на которых обитали комары – разносчики инфекции.