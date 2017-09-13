Власти Сан-Франциско направили сотрудникам закрытого в начале сентября генконсульства России уведомление о нарушении закона, которое, по их мнению, выразилось в сжигании мусора на территории диппредставительства.
Местные законы об охране окружающей среды запрещают сжигать мусор в городской черте. Россиянам грозит штраф, передает ВВС.
Густой черный дым был замечен над дымоходом генконсульства России в Сан-Франциско 1 сентября, после того как американская сторона потребовала от российских дипломатов закрыть представительство и освободить помещение.
Пожарные сообщили, что на территории консульства сжигались "неизвестные предметы". Российские представители утверждают, что занимались очисткой помещений, перед тем как их покинуть.
В американской правовой системе уведомление о нарушении - это официальный акт о нарушении законов штата, на основании которого нарушитель может быть подвергнут штрафу, а в особо серьезных случаях - административному или уголовному преследованию.
На практике сторона, получившая такое уведомление, чаще всего соглашается выплатить штраф и обязуется устранить последствия нарушения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала претензии городских властей Сан-Франциско продолжением "антироссийского перформанса в США".
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авторы DW