Российским дипломатам в США грозит штраф за дым над консульством

Власти Сан-Франциско направили сотрудникам закрытого в начале сентября генконсульства России уведомление о нарушении закона, которое, по их мнению, выразилось в сжигании мусора на территории диппредставительства.

Местные законы об охране окружающей среды запрещают сжигать мусор в городской черте. Россиянам грозит штраф, передает ВВС.

Густой черный дым был замечен над дымоходом генконсульства России в Сан-Франциско 1 сентября, после того как американская сторона потребовала от российских дипломатов закрыть представительство и освободить помещение.

Пожарные сообщили, что на территории консульства сжигались "неизвестные предметы". Российские представители утверждают, что занимались очисткой помещений, перед тем как их покинуть.

В американской правовой системе уведомление о нарушении - это официальный акт о нарушении законов штата, на основании которого нарушитель может быть подвергнут штрафу, а в особо серьезных случаях - административному или уголовному преследованию.

На практике сторона, получившая такое уведомление, чаще всего соглашается выплатить штраф и обязуется устранить последствия нарушения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала претензии городских властей Сан-Франциско продолжением "антироссийского перформанса в США".