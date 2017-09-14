Правительство намерено улучшить условия содержания заключенных

Власти намерены повысить уровень безопасности граждан, находящихся под стражей. Накануне кабмин одобрил план действий по улучшению условий содержания заключённых. Рассчитан он до 2020 года.

Документ предусматривает ремонт помещений, по меньшей мере, в 15 изоляторах временного содержания.

Также отремонтируют около ста тюремных камер и приобретут 25 спецмашин для перевозки заключённых. Более 200 сотрудников полиции пройдут обучение в области соблюдения прав человека.

По предварительным оценкам, реализация плана обойдётся властям примерно в 49 миллионов леев. Большую часть денег - 85% - выделит Евросоюз.





