Утверждена Национальная программа по контролю над табаком

Правительство одобрило накануне Национальную программу по контролю над табаком на 2017-2021 годы.

Документ предусматривает создание системы по надзору и мониторингу в табачной сфере. Она будет охватывать область производства, продажи, продвижения, ценовой политики, налогообложения табачной продукции и штрафов за нарушение законодательства в этой сфере, а также будет отслеживать смертность населения, вызванную потреблением табака.

Кроме того, 80% курящего населения страны будет охвачено программой, а всем табакозависимым будет предоставлено надлежащее лечение.

По статистике, ежегодно от заболеваний, вызванных курением, умирают около пяти тысяч человек.





