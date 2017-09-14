Дело Андрея Брагуцы: прокурора и судью требуют привлечь к дисциплинарной ответственности

Генпрокуратура требует привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора Ивана Филимона и судью Юрия Обадэ. Оба они причастны к аресту Андрея Брагуцы, который скончался в 16-ой тюрьме.

Соответствующие запросы были поданы в дисциплинарный совет Высшего совета магистратуры и в Коллегию по дисциплине и этике прокуратуры.



"Мы проверим, в том числе могут ли действия прокуроров и судьи быть расценены как преступление. Решение примем в зависимости от собранных материалов", - сказал заместитель генпрокурора Мирча Рошиору.



Андрея Брагуцу задержали 15 августа за нарушение правил дорожного движения и сопротивление полиции. Молодого человека арестовали на 30 суток, несмотря на то, что он находился на учете у врачей с диагнозом - шизофрения.

По делу о смерти Брагуцы арестованы четыре человека - его сокамерник и трое полицейских. Они не стали вмешиваться, когда парня избивали в изоляторе предварительного содержания. Между тем, судмедэкспертиза установила, что Брагуца умер от гнойной пневмонии.







