Международная команда хирургов прооперировала пятерых детей с врожденными патологиями

Пятерых детей с врожденными патологиями мочеполовой и пищеварительной систем прооперировали в столичном Институте матери и ребенка. Делала операции команда врачей из Германии, Австрии, Румынии и Молдовы. Еще шестерых маленьких пациентов прооперируют в пятницу.

"На этом этапе мы выбрали 11 детей с тяжелыми патологиями. Не исключено, что иначе их пришлось бы везти на операцию за границу", - сказал хирург-педиатр Ева Гудумак.



"Чем отправлять ребенка в Германию, где операция обошлась бы минимум в 30 тысяч, уже лучше эти хирурги приедут в Молдову, Румынию, другие страны и научат врачей проводить такие операции", - отметил глава хирургической клиники, Констанца Константин Цыка.



Другие врачи следили за ходом операции на мониторах в аудитории. Возглавлял бригаду хирург с мировым именем Томас Бёмерс.



"Такие патологии есть у одного ребенка на полтора миллиона. Операции сложные, без опыта этого не сделаешь. Мы хотим научить этому врачей из других стран, которые не могут приехать к нам в Кёльн на стажировку", - сказал хирург детской больницы Кельна Томас Бёмерс.



Финансировала приезд хирургов международная организация.



"Деньги перечислили из Канады. Там есть организация, которая беспокоится о благополучии детей в Европе - в Румынии и Молдове", - отметил представитель ассоциации Hope for the Nations Роберт Марк.



Такие операции в нашей стране проводили в 11-м и 13-м годах. За восемь лет с начала программы в Молдове и Румынии прооперировали 60 детей.





