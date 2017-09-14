iPhone X запоминает только одно лицо

Функция Face ID в новом iPhone X запоминает только одно лицо. Об этом сказано в описании функции, передает Phone Arena.

Известно, что система Touch ID, задействованная в предшественниках iPhone X, может запоминать до пяти отпечатков пальцев. Однако это аргументируется тем, что пальцев у человека пять, в то время, как лицо только одно.

Это означает, что несколько человек не смогут настроить совместный доступ к одному смартфону. Однако, по мнению авторов издания, едва ли это можно считать недостатком.

Известно, что предзаказы на флагманский смартфон Apple начнут принимать 27 октября. Стоимость новинки составит 999 долларов, сообщает korrespondent.net