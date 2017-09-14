Румыния ограничила движение в пункте пропуска на Закарпатье

Румыния сообщила об ограничении движения пешеходов и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" (Тячевский район Закарпатской области) в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, из-за ремонта на мосту через Тису будет ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 22.00 до 5.00. Румынская сторона планирует завершить ремонтные работы до 30 ноября 2017 года, пишет korrespondent.net

"Рекомендуем гражданам Украины и иностранцам внимательно следить за официальными сообщениями МИД и АДПСУ при планировании путешествий через пункт пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" на украинском-румынской государственной границе", – отметили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что участок украинско-румынской границы в пределах Черновицкой области будут охранять совместные патрули пограничной полиции Румынии и военнослужащих Госпогранслужбы Украины.