В аэропорту Киева нарушитель пытался убежать от погранконтроля

В международном аэропорту Борисполь задержан гражданин Украины, который намеревался избежать паспортного контроля на границе. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, уроженец Макаровского района Киевской области 1993 года рождения пытался пробежать между кабинами паспортного контроля, чтобы избежать проверки документов, пишет korrespondent.net

"Горе-нарушитель двигался из зала получения багажа в трансферную зону. При себе у "туриста" был внутренний паспорт и телефон с разряженным аккумулятором. Ни денег, ни билета на самолет, ни загранпаспорта у него не обнаружено. Свои действия парень объяснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников", - говорится в сообщении.

За нарушение режима в пункте пропуска молодой человек будет привлечен к административной ответственности, пояснили в Госпогранслужбе.

Напомним, это уже второй за последние две недели подобный случай в аэропорту Борисполь. В прошлый раз нарушитель пытался пересечь границу на корточках под стойкой проверки документов.