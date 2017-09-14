Власти Испании закрыли сайт референдума о независимости Каталонии

Власти Испании закрыли официальный сайт референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Сайт заблокировали вечером в среду, 13 сентября, сообщает издание La Razon.

Таким образом правоохранительные органы исполнили решение суда Барселоны, который расследует подготовку к референдуму, который в Мадриде считают незаконным.

Власти Каталонии через некоторое время открыли сайт о референдуме уже на другом домене, сообщает korrespondent.net

Глава региона Карлес Пучдемон в Twitter разместил адрес новой страницы и написал: "Веб-сайт референдума доступен с другого адреса. Войти через эту ссылку ref1oct.cat".

Напомним, парламент Каталонии 6 сентября принял закон о референдуме. После этого его подписал председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Несмотря на то, что конституционный суд Испании приостановил действие документов о референдуме, в Каталонии приняли закон, который будет регулировать порядок выхода автономного сообщества из состава Испании.