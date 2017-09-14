BMW презентовала огромный кроссовер Х7

Компания BMW презентовала на Франкфуртском автосалоне огромный кроссовер X7 iPerformance. Новинка стала одной из самых ожидаемых на мероприятии, передает The Car Guide.

Этот кроссовер стал первым для производителя, оснащенным тремя рядами кресел. Автомобиль является пока только концептом и расcчитан на шестерых человек, пишет korrespondent.net

Салон автомобиля оснащен 12-дюймовым экраном, который установлен вместо традиционного приборного щитка. Отделка выполнена с использованием высококачественных материалов, таких, как дерево, металл и кожа.

Ожидается, что серийная версиая X7 будет представлена уже в следующем году. По предварительной информации, автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором.