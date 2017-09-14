В одесском СИЗО напали на женщину-инспектора

Заключенная напала на инспектора в Одесском СИЗО, когда та пыталась унять ссору между женщинами в одной из камер. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

"В одной из камер, где удерживаются женщины, началась ссора, заключенные громко ругались и угрожали друг другу физической расправой. В камеру была немедленно отправлена резервная группа с фельдшером. По прибытии группы на место камера была открыта младшим инспектором. Одна из заключенных, ранее неоднократно судимая, выбежала из камеры и набросилась на инспектора и нанесла ей несколько ударов кулаком по туловищу", - сообщил Маслак.

Он добавил, что противоправные действия заключенной были сразу пресечены, для чего пришлось применить меры физического воздействия. После этого нападавшую изолировали от основной массы заключенных. Об инциденте, который случился в ночь на среду, сообщено полиции и прокуратуре области, сообщает korrespondent.net