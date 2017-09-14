Новый клип Ланы Дель Рей стал интернет-хитом

Новый клип американской певицы Ланы Дель Рей на композицию White Mustang стал интернет-хитом. Видео, размещенное на YouTube-канале певицы, за сутки набрало почти 1,5 миллиона просмотров.

Песня клипа вошла в новый альбом исполнительницы под названием Lust for Life, презентация которого прошла в июле этого года, пишет korrespondent.net

По сюжету клипа, героиня Дель Рей влюбляется в длинноволосого блондина. Однако судя по финалу, развязка у этой любовной истории не получает счастливого конца.