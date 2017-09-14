Во время конфликта в Одессе взорвали гранату

В Одессе в ночь с 13 на 14 сентября произошел конфликт между группой мужчин, в результате чего один из них бросил гранату в сторону оппонентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции на Facebook.

"В 00:40 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната. Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями. С места события изъято чеке от гранаты и осколки", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает korrespondent.net