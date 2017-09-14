В Индии перевернулась лодка, 19 погибших

По меньшей мере 19 человек в Индии погибли после того, как лодка опрокинулась на реке Ямуна. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия случилась сегодня утром в округе Багхпат, штат Уттар-Прадеш, во время того как пассажиры лодки направлялись в Харьяну.

По данным СМИ, в момент ЧП в лодке находилось 60 пассажиров. По меньшей мере 19 из них погибли на месте. 12 человек удалось спасти. Поиски остальных пассажиров на данный момент продолжаются, сообщает korrespondent.net