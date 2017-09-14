США могут остановить торговлю с Китаем из-за КНДР

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox News, что Вашингтон может остановить торговлю с каждой страной, ведущей бизнес с КНДР, в том числе и с Китаем.

"Мы можем остановить торговлю с каждой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", − отметил Мнучин, добавив, что США будут осторожны в реализации этого вопроса.

Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли будут США остановить торговлю с Китаем, министр финансов подчеркнул: "С любыми (странами). Никто не будет исключен".