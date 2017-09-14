Создатели популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов" намерены снять несколько финалов заключительного сезона. Таким образом они планируют избежать спойлеров, передает Entertainment Weekly.
Программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что даже сами актеры не будут знать, какой из финалов является правдивым, сообщает korrespondent.net
"Они собираются снять множество версий, чтобы никто на самом деле не знал, что происходит", - отметил он, добавив, что подобный ход нужен в случае продолжительных шоу.
В настоящее время представители телеканала HBO эту информацию не комментируют.
Комментарии
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авторы DW