Названа ключевая опасность позднего отцовства

Группа ученых установила, что позднее отцовство в возрасте от 35 лет и старше негативно сказывается на потомстве, и в частности, на фертильности детей, передает Phys.org. Полный текст исследования был обнародован в издании Proceedings of the Royal Society B.

Сообщается, что выводы ученых основаны на анализе данных о состоянии здоровья людей, количестве родившихся у них детей и возрасте смерти. В целом, были изучены данные о более чем 1,4 миллионе человек, проживающих в Германии, Швеции и Канаде с 1670 по 1850 годы, а также после 1932 года.

В итоге, ученые пришли к выводу, что с возрастом у мужчин в сперме накапливаются мутации, что негативно влияет на способность следующего поколения иметь детей. Кроме того, с возрастом отцы меньше привязываются к своему потомству, что также негативно сказывается на желании его детей иметь потомство, сообщает korrespondent.net

Также ученые установили, что позднее отцовство увеличивает риски рождения детей с физическими или психическими проблемами. Некоторые исследования показали, что дети взрослых отцов больше подвержены развитию шизофрении.