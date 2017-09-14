Клинтон сравнила себя с королевой Серсеей из Игры престолов

Экс-госсекретаоь США Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы в 2016 году, сравнила себя в написанной ею книге с королевой Серсеей из Игры престолов, передает РИА Новости.

Отмечается, что Клинтон в книге "Что случилось?", которую она написала, чтобы объяснить поражение на выборах, сравнивает себя с Серсеей Ланнистер в тот момент, когда ту проводят по всему городу через разъяренную толпу, пишет korrespondent.net

"Нелегко быть женщиной в политике, но думаю, можно сказать, что на меня обрушились все возможные оскорбления. На митингах Трампа (соперник Клинтон на выборах, действующий президент США) толпа призывала посадить меня в тюрьму. Они кричали: "Виновна! Виновна!", как религиозные фанатики из Игры престолов, которые скандировали: "Позор! Позор!", пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок", − написала Клинтон.

Напомним, королева Серсея − один из главных отрицательных персонажей популярного телесериала. Она показана в сериале как жестокая и вероломная правительница, причастная к гибели множества персонажей. Однако в эпизоде, описанном Клинтон, Серсея вызывает сочувствие во время издевательств толпы.