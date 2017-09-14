Вашингтон ввел визовые санкции против четырех стран, которые не принимали обратно своих граждан, высланных из США. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности (МВБ) США, передает РИА Новости.
"Правительства Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне отказывались или неоправданно задерживали прием своих граждан, которые были депортированы из США. В результате госсекретарь Рекс Тиллерсон распорядился, чтобы консульские работники в этих странах применили ограничения в выдаче виз по некоторым категориям заявителей", − говорится в пресс-релизе МВБ.
Позже представитель Госдепартамента Хезер Науэрт указала, что эти ограничения будут определены для каждой страны отдельно.
По имеющимся данным, на территории США пришлось оставить более чем 2,1 тысячи граждан Гвинеи, 1,9 тысячи граждан Камбоджи, более 800 граждан Сьерра-Леоне, а также более 700 эритрейцев. Все они были приговорены судом к депортации, но депортировать их не удалось, пишет korrespondent.net
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авторы DW