Польша хочет ввести налог на работников из Украины

До конца 2017 года Польшиа планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника. Об этом рассказывает Delo.ua со ссылкой на главу Постоянной комиссии Кабмина Польши Генри Ковальчика, который координирует работу над проектом.

Сообщается, что налог составит около 300 злотых в месяц.

"Я координирую работу над новым решением относительно налогообложения сезонных работников. Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц", - пояснил Ковальчик.

Новые правила, скорее всего, вступят в силу со следующего летнего сезона, сообщает korrespondent.net

Чиновник подчеркнул, что "при случае решим проблему регистрации иностранных работников, что также важно для национальной безопасности". Согласно статистическим данным, Польша выдала более миллиона разрешений на въезд.

"Однако мы не знаем, сколько людей выехала, а сколько осталось работать", - посетовал Генри Ковальчик.