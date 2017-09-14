Молдова увеличивает экспорт вина

Молдова продолжает наращивать экспорт вина. В прошлом году внешние поставки бутилированной продукции на 50% превысили показатели 2014-го.

Основные рынки сбыта - Румыния, Китай и Великобритания. В соседнюю страну, по данным Национального офиса винограда и вина, экспорт увеличился в 3,5 раза, в Китай - более чем в три раза, в Соединенное королевство - почти в два раза.



Больше чем в полтора раза выросли объемы поставок винодельческой продукции в Эстонию и Латвию.



Винодельческую отрасль нашей страны через различные программы помощи поддерживают Агентство по международному развитию США и правительство Швеции.





