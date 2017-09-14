Полиция выявила в столичном магазине просроченные продукты

Просроченные продукты обнаружили полицейские в ходе проверки столичного магазина по улице митрополита Дософтея.

К тому же хранился товар в несоответствующих требованиям условиях. Проверка выявила в кассе тысячу неучтенных леев, а также вскрыла факт нелегального трудоустройства продавца - без контракта и медицинской карточки.

Проверяющие зафиксировали нарушения в протоколе. Его направили в налоговую и трудовую инспекции, а также агентства продбезопасности и защиты прав потребителей.

Администратору торгового предприятия грозит штраф до 15 тыс. леев.







