В России задержали педофила, изнасиловавшего 14 девочек

В Красноярске задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Как сообщили в региональном УМВД, жертвами маньяка чаще всего становились студентки лицеев и техникумов — подростки от 14 до 17 лет. В общей сложности мужчина совершил 14 преступлений сексуального характера.

Так, злоумышленник подъезжал к потерпевшим на автомобиле и предлагал за деньги убрать в квартире или офисе. Пользуясь доверчивостью девушек, он привозил их к себе домой и совершал в отношении них сексуальное насилие, после чего отпускал, пишет life.ru

Отметим, что в марте при задержании подозреваемый сумел скрыться, оказав активное сопротивление сотруднику полиции.

"12 сентября 2017 года местонахождение обвиняемого было установлено в квартире его брата в Советском районе Красноярска, где он и был задержан. За время поиска мужчина изменил внешность, отрастив усы, бороду и изменив прическу", — сообщили в УМВД.

На данный момент решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.