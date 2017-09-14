В Москве эвакуировали восемь школ из-за звонков о бомбах

В Москве эвакуировали восемь школ из-за звонков с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Звонки с угрозой взрыва в восьми школах Центрального, Западного, Восточного и Южного административных округов", — уточнил собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы коснулись 50 объектов, сообщает РИА Новости

Так, были эвакуированы Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, торговый центр "Метрополис", ГУМ, МГИМО, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и ряд других торговых центров и вузов. Всего эвакуировали 40,2 тысячи человек.

За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

По предварительной информации, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.





