Один военнослужащий погиб, не менее 18 человек, среди которых как военные, так и гражданские лица, получили ранения в результате двух взрывов в одном и том же районе пограничной провинции Ялла на юге Таиланда, сообщает в четверг Седьмой национальный телеканал страны.
По информации телеканала, в одном и том же месте в районе Кабанг провинции Ялла взорвались три самодельные бомбы, однако первый взрыв, прогремевший рано утром у районного полицейского участка, не нанес вреда людям, обрушив только столб линии электропередач.
Второй взрыв раздался неподалеку от места первого, на дороге, ведущей к полицейскому участку, по которой в этот момент проезжал пикап с саперами, выехавшими на место первого взрыва для осмотра.
Двое военнослужащих были ранены, автомобиль сильно поврежден. Полицейские, сопровождавшие саперов, вступили в перестрелку с боевиками, взорвавшими бомбу с помощью мобильного телефона, в перестрелке никто из полицейских не пострадал, сообщает телеканал.
Третий взрыв произошел на том же месте, где рано утром прогремел первый. Саперы и полицейские, проводившие осмотр места происшествия, а также несколько гражданских лиц, всего не менее 17 человек, получили ранения различной степени тяжести, сообщает РИА Новости
Телеканал сообщает со ссылкой на полицию, что такое значительное количество раненых обусловлено тем фактом, что вокруг места взрыва были блокированы все радиосигналы, в том числе сигналы мобильных телефонов, и поэтому взрыва никто не ожидал. Бомба могла быть подорвана с помощью скрытой под землей проводки, сообщает телеканал.
Провинция Ялла вместе с провинциями Наративат и Паттани составляет регион "крайнего юга" Таиланда, населенный преимущественно этническими малайцами-мусульманами. В регионе действуют боевые организации сепаратистов, требующих отделения территории этих провинций от преимущественно буддийского Таиланда. Противостояние боевиков и сил безопасности Таиланда началось в регионе в 2004 году. С тех пор в перестрелках, обстрелах и при взрывах самодельных бомб погибли более 6,7 тысяч человек, в основном – гражданских лиц.
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авторы DW