О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
На юге Таиланда прогремели несколько взрывов
// фото: CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
13:31, 14 Sep 2017
просмотров 73 | комментариев 0

Один военнослужащий погиб, не менее 18 человек, среди которых как военные, так и гражданские лица, получили ранения в результате двух взрывов в одном и том же районе пограничной провинции Ялла на юге Таиланда, сообщает в четверг Седьмой национальный телеканал страны.

По информации телеканала, в одном и том же месте в районе Кабанг провинции Ялла взорвались три самодельные бомбы, однако первый взрыв, прогремевший рано утром у районного полицейского участка, не нанес вреда людям, обрушив только столб линии электропередач.

Второй взрыв раздался неподалеку от места первого, на дороге, ведущей к полицейскому участку, по которой в этот момент проезжал пикап с саперами, выехавшими на место первого взрыва для осмотра.

Двое военнослужащих были ранены, автомобиль сильно поврежден. Полицейские, сопровождавшие саперов, вступили в перестрелку с боевиками, взорвавшими бомбу с помощью мобильного телефона, в перестрелке никто из полицейских не пострадал, сообщает телеканал.

Один из двух раненых саперов позже скончался в больнице от полученных ранений, говорится в сообщении.

Третий взрыв произошел на том же месте, где рано утром прогремел первый. Саперы и полицейские, проводившие осмотр места происшествия, а также несколько гражданских лиц, всего не менее 17 человек, получили ранения различной степени тяжести, сообщает РИА Новости 

Телеканал сообщает со ссылкой на полицию, что такое значительное количество раненых обусловлено тем фактом, что вокруг места взрыва были блокированы все радиосигналы, в том числе сигналы мобильных телефонов, и поэтому взрыва никто не ожидал. Бомба могла быть подорвана с помощью скрытой под землей проводки, сообщает телеканал.

Провинция Ялла вместе с провинциями Наративат и Паттани составляет регион "крайнего юга" Таиланда, населенный преимущественно этническими малайцами-мусульманами. В регионе действуют боевые организации сепаратистов, требующих отделения территории этих провинций от преимущественно буддийского Таиланда. Противостояние боевиков и сил безопасности Таиланда началось в регионе в 2004 году. С тех пор в перестрелках, обстрелах и при взрывах самодельных бомб погибли более 6,7 тысяч человек, в основном – гражданских лиц.







Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня возможны перемены. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...