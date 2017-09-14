Сроки для усиленного пограничного контроля в странах Шенгенского договора должны быть продлены еще на два года для успешной борьбы с незаконной миграцией и угрозой терроризма, заявил глава МВД Австрии Вольфганг Соботка в четверг в преддверии встречи министров внутренних дел Евросоюза в Брюсселе.
Австрия вместе с Францией, Германией, Данией и не входящей в ЕС Норвегией выступила с инициативой изменить сроки в шенгенском кодексе, представив ее министрам внутренних дел ЕС и комиссару ЕС Димитрису Аврамопулосу в Брюсселе.
Пять государств-членов шенгенского договора призвали разработать проект законодательного акта о поправках к соответствующей статье кодекса, чтобы продлить нынешние временные рамки для временного повторного введения дополнительного контроля на внутренних границах ЕС.
По мнению представителей пяти стран, требуется продление периода внутреннего пограничного контроля с 30 дней до трех месяцев или на общий период от шести месяцев до двух лет, сообщает РИА Новости
"Чтобы остановить незаконную миграцию и избежать незаконных пересечений границы, нам необходимо адаптировать крайние сроки для внутреннего пограничного контроля к реальным вызовам", — заявил Соботка.
"Хотя в Австрии нет острой террористической опасности, мы — не являемся островом благословенных людей и должны быть готовы ко всему. Недавние теракты в Барселоне и Турку показывают, что проблемы миграции, интеграции и экстремизма тесно связаны", — добавил министр.
В августе представитель Еврокомиссии Тове Эрнст заявляла журналистам, что выданное Евросоюзом разрешение пяти странам продлить до шести месяцев чрезвычайные меры контроля на границах внутри Шенгенской зоны пролонгировано не будет.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.
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авторы DW