Большинство стран ЕС выступают за переговоры по "Северному потоку — 2"

Большинство стран Евросоюза поддерживают предоставление Еврокомиссии мандата на переговоры с Москвой о создании специальной юридической базы для работы "Северного потока — 2", заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом Еврокомиссия одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС.

По словам Каньете, Совет ЕС начал обсуждение мандата, большинство членов Евросоюза поддержали инициативу, сообщает РИА Новости

"Три различных подхода к мандату можно выделить на данном этапе в совете. Первый — есть значительное количество стран ЕС, которые четко поддерживают мандат. Второй — есть группа стран, которые достаточно нейтральны к этой идее и еще не огласили своего мнения о ней. И, наконец, лишь малое количество государств ЕС на данном этапе выступают против мандата по различным причинам: или они считают его ненужным, или потому, что считают предложение ЕКнедостаточно амбициозным", — отметил он, выступая в Европарламенте.

При этом, отметил Каньете, Еврокомиссия считает, что "Северный поток — 2" может негативно повлиять на ряд маршрутов транзита газа в Евросоюз, в том числе на украинский.

На "Северный поток — 2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС. Поэтому ЕК хочет договориться с Россией по ряду ключевых принципов, которые она намерена распространить на работу газопровода.

Среди них — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к прокачке "голубого топлива", а также разделение его продажи и транспортировки.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".







