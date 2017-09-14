В Брюсселе будут судить группу тюремщиков-"нацистов"

Группа надзирателей тюрьмы столичной коммуны Форе предстанет перед судом в Брюсселе по обвинению в бесчеловечном обращении с заключенными, в том числе нанесении им побоев, сообщила газета Derniere heure.

По данным издания, перед судом предстанут 25 надзирателей, называвших себя группой "SS", в том числе директор пенитенциарного учреждения и тюремщик по прозвищу Гитлер, пишет РИА Новости

Расследование по фактам жалоб заключенных, пострадавших от надзирателей-"нацистов", было начато прокуратурой Брюсселя в апреле 2015 года, отмечает издание.





