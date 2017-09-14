Бизнесмен Мартин Шкрели, который ранее был признан виновным в мошенничестве, нарушил условия своего освобождения под залог и теперь будет помещен в особо охраняемую тюрьму до вынесения приговора, пишет Washington Post со ссылкой на заявление федерального судьи Кино Мацумото.
Шкрели (34 года) стал широко известен в США после того, как его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла цену на это лекарство в десятки раз. Процесс касается не этого скандала, а обвинений в том, что Шкрели на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя 11 миллионов долларов из собственной компании Retrophin.
Процесс по делу завершился в конце июля. Бизнесмен обвинялся по восьми пунктам. В итоге присяжные по итогам пяти дней обсуждений признали его виновным по трем пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами и заговор с этой целью. Приговор предпринимателю будет вынесен позднее. Шкрели грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости
Судья решил отменить залог после жалобы прокуроров на то, что поведение Шкрели на свободе представляет опасность для общества. В частности, он, по заявлению прокуроров, "домогался до женщин и даже предлагал своим подписчикам в Facebook 5 тысяч долларов за то, чтобы ухватить прядь волос Клинтон во время презентации ее книги", пишет газета.
Ранее прокурор Аликсандра Смит заявила, что Шкрели постоянно лгал инвесторам в своей компании, в одном случае выдавал себя за выпускника Колумбийского университета, в другом — заявлял, что был слишком беден для получения высшего образования, а в третьем — заявил, что бросил колледж подобно основателю Apple Стиву Джобсу.
Шкрели возглавлял компанию Turing Pharmaceuticals, которая вызвала скандал, выкупив патент на лекарство против ВИЧ/СПИД и повысив его цену с 13,5 доллара до 750 долларов за упаковку. Шкрели также известен экстравагантными выходками на публике — так, его аккаунт был удален Twitter за приставания к журналисту. В прошлом Шкрели купил за 2 миллиона долларов альбом группы Wu-Tang Clan для собственного использования, а затем обнародовал его в интернете.
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авторы DW