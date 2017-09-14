Дорин Киртоакэ запустил кампанию анти-референдум

Временно отстраненный мэр столицы, запустил кампанию анти-референдум. В то время как муниципальный совет проголосовал за проведение плебисцита 19 ноября, Дорин Киртоакэ, находящийся под домашним арестом не пожалел дверь в родительском доме, написал на ней краской - "Нет референдуму" и выставил фото в соцсети.

Кроме того, надписями он украсил и крыльцо дома в Колонице. Там он написал, что "Референдум не преодолеет необходимый порог".

Напомним, что муниципальный совет принял решение о проведении плебисцита, после того как Апелляционная палата отклонила запрос адвокатов Киртоакэ, сообщает canal3.md