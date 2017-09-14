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В столице продолжают устанавливать ларьки, несмотря на запрет мэрии
// фото: Aif.md
14:12, 14 Sep 2017
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Киоски в столице растут как грибы после дождя, несмотря на запрет мэрии на установку новых ларьков. Один такой появился ночью на перекрестке улицы Теилор и бульвара Дачия.

Новое строение стало 13м в ряду себе подобных и расположилось на единственном газоне. И все это практически под окнами столичной претуры сектора Ботаника.

Жители столицы говорят, что из-за большого количества киосков негде ходить.

Это не единственное место с новым киоском. На улице Трандафирилор ларек поставили прямо возле детской площадки.

Столичные власти оказалось не в курсе происходящего.

"Я ничего не знаю о киоске, о котором вы говорите. Я узнаю и скажу вам. Не могу говорить о том, чего не знаю. Честно", сообщил претор сектора Ботаника, Олег Рэцой.




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