Состоялась встреча президента Турции и Спикера парламента Андриана Канду

Спикер парламента Андриан Канду закончил программу своего визита в Турцию встречей с президентом Реджепом Тайип Эрдоганом. В ходе встречи политики оценили успехи, достигнутые в укреплении молдо-турецких отношений.

Соглашение о свободной торговле привело к укреплению экономических отношений. Эрдоган заявил, что обе страны должны нарастить инвестиции в торговлю для того, чтобы товарооборот в ближайшем будущем превысил отметку в миллиард долларов.

Говорили стороны и о возможностях упрощения передвижения граждан. Канду отметил, что молдавские власти рассмотрят, по просьбе турецкой стороны, возможность предоставить турецким гражданам посещать Молдову на основании удостоверения личности.

Канду поблагодарил турецкого президента за поддержку различных проектов на экономическом, политическом, социальном уровне.

Спикер пригласил турецкого президента посетить Молдову, на что Эрдоган отметил, что постарается совершить визит в Кишинев в конце текущего года.

На встрече с молдавской стороны также присутствовали: Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса и депутаты Анатолий Загородный, Николай Дудогло и Нае-Симион Плешка.