В торговых центрах Петербурга началась эвакуация из-за звонков о бомбах

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило девять сообщений о заложенных взрывных устройствах.

По данным издания, телефонные террористы заявили о якобы заложенных взрывных устройствах в девяти торговых центрах города. Среди них — «Галерея» на Лиговском проспекте, «Стокманн» на Невском проспекте, «Радуга» на проспекте Космонавтов, «Миллер» на Комендантском проспекте, «Атмосфера» и «Монпансье» на Планерной улице, «Июнь» на Индустриальном проспекте, «Чкаловский» и «Космос» на улице Типанова.

Во всех случаях, по данным издания, проводится эвакуация посетителей и персонала. В предыдущие дни массовых случаев телефонного терроризма в Санкт-Петербурге не фиксировалось, пишет lenta.ru

Ранее стало известно, что в Москве из-за анонимных звонков об угрозах взрывов эвакуируют 16 школ. По словам источника в правоохранительных органах, все сообщения поступили примерно в 11 часов утра. На улицы было выведено около 7,5 тысячи школьников и более 500 педагогов. Источник пояснил, что в основном о заложенных бомбах сообщали детские голоса и, скорее всего, новая волна телефонного терроризма связана с многочисленными публикациями на эту тему.

13 сентября стало известно, что по всем эпизодам телефонного терроризма в Москве возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ни одна из поступивших угроз не подтвердилась.

Ранее в тот же день в правоохранительные органы поступили 33 сообщения о заложенных взрывных устройствах. Неизвестные сообщали, что заминированы Курский, Киевский и Казанский вокзалы, аэропорт Шереметьево, 22 торгово-развлекательных центра, а также несколько вузов и Красная площадь.