Самый дорогой пентхаус в Дубае оценили в 28 миллионов долларов

В Дубае продали самый дорогой, по подсчетам аналитиков, пентхаус в эмирате. Покупатель, имя которого не называется, отдал за него 27,7 миллиона долларов. Об этом сообщает Mansionglobal.

Пентхаус располагается в 90-этажной башне One Palm. Будущий владелец попросил построить специально для него отдельный бассейн длиной 20 метров. Также на крыше оборудуют пять спален и несколько смотровых площадок с видом на пристань. Общая площадь помещения, включая балконы и террасы, составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

В распоряжении у остальных жильцов будут два бассейна: крытый и открытый, кинотеатр, ресторан, площадка для барбекю, детская игровая комната, спа-центр и частный причал, пишет lenta.ru.

Несколько лет назад на продажу выставлялся пентхаус в самой высокой в мире витой башне. Площадь помещения — более тысячи квадратных метров. Панорамные окна от пола до потолка открывают вид на Дубай Марину, остров Пальму Джумейру, район Эмирейтс Хиллс, отель Бурдж аль-Араб. Его стоимость оценивали в 13,7 миллиона долларов.