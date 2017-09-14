Студентка билась с грабителями за сумочку с дипломной работой. ВИДЕО

Жительница ЮАР, которая подверглась нападению грабителей, так и не отдала им свою сумочку, несмотря на угрозы оружием. Причиной было то, что в сумочке лежал единственный экземпляр дипломной работы девушки.

Инцидент, попавший в камеры наружного наблюдения, произошел в Йоханнесбурге 12 сентября. 26-летняя Ноксоло Нтузи, которая изучает медицину при национальной службе медицинских лабораторий, шла по пустынной улице по району Окленд Парк. Внезапно рядом с ней остановилась машина, из которой вышли двое мужчин.

Угрожая оружием, они потребовали у девушки сумку. Нтузи категорически отказалась, зная, что внутри лежит жесткий диск, на котором хранится единственная копия ее дипломной работы по молекулярной зоологии.

Девушка крепко вцепилась в сумку и не позволила грабителям вырвать ее из рук. Мужчины также попытались затолкать Нтузи в машину, но безуспешно. Не помогли грабителям и угрозы в адрес жертвы при помощи пистолета. В итоге злоумышленники сели в машину и уехали, пишет vesti.ru