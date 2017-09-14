Школьникам предлагают купить канцтовары с Ким Кардашьян

Знаменитая модель Ким Кардашьян решила сделать школьникам подарок к новому учебному году и выпустила коллекцию товаров с изображением себя любимой, а точнее — самой своей запоминающейся части тела.

Школьники могут купить ручки, флешки, коврики для мышки и чехлы для ноутбуков с изображением ягодиц модели. Также в коллекцию вошли рюкзаки, стикеры с ее плачущим лицом и ланч-боксы со звездой на капоте машины, пишет tlum.ru.

Звезда не первый раз пытается донести свою продукцию до детей. Ко Дню отца она выпустила специальные спиннеры со словом «Папочка», но это, видимо, показалось ей недостаточно эпатажным.