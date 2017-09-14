Адвокаты бывшего сепаратистского лидера обратятся к ЕС по факту уголовных дел на имя Евгения Шевчука

Адвокаты Евгения Шевчука объявили о том, что обратятся к руководству РМ, РФ и делегации ЕС, особенно ОБСЕ, по факту уголовных дел, открытых на имя бывшего сепаратистского лидера. Заявление было сделано им после того, как так называемый следственный комитет Приднестровья отстранил адвокатов Максима Белинского и Вячеслава Цуркана от уголовного дела, сообщает realitatea.md.

Правозащитники сообщили, что заключили с Шевчуком контракт на предоставление юридической помощи по 5 делам, возбужденным против него не признанными властями приднестровского региона.

Также Белинский и Цуркан утверждают, что следственный комитет Приднестровья мотивировал свое решение, сославшись на положения приднестровского уголовно-процессуального кодекса. Согласно этому документу, иностранные адвокаты не могут получить доступ к уголовным делам на которых стоит гриф "секретно". Одно из дел Шевчука имеет такой гриф.

По словам адвокатов, Шевчука привлекают к уголовной ответственности за выдуманные поступки. Они считают эти уголовные дела местью и планируют уведомить о них руководство и правоохранительные органы Республики Молдова, а также и Российскую Федерацию, несмотря на то, что Европейский суд признал ее ответственной за то, что происходит в регионе. В заключение Белинский добавил, что правозащитники планируют обратиться и к делегациям ЕС и руководству ОБСЕ.