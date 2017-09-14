Северная Корея обещает погрузить США в тьму и пепел

Сбросить атомную бомбу на японские острова и погрузить США в тьму и пепел. Такие призывы прозвучали 14 сентября по телевидению Северной Кореи.

"Четыре острова японского архипелага должны быть затоплены бомбой Чучхе. Япония не должна больше соседствовать с нами. Давайте погрузим США в тьму и пепел! Давайте выразим наш гнев, мобилизуя все инструменты возмездия, которые готовились годами! Этого требует вся нация!" — заявила диктор в эфире северокорейского телевидения.

Правительство КНДР также раскритиковало Совет Безопасности ООН, сообщает телеканал "Россия 24". В Пхеньяне считают, что эта международная структура подкуплена Соединенными Штатами и все решения принимает в соответствии с директивами Вашингтона.

Тем временем, Вашингтон подозревает КНДР в подготовке новых ракетных испытаний. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей вооруженных сил США. По информации издания, последние двое суток в Северной Корее происходили передвижения ракетных пусковых установок и подготовка стартовых позиций, пишет vesti.ru

Ранее Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР после испытаний водородного боезаряда. Действиями Северной Кореи особенно обеспокоены власти США. В Вашингтоне заявили о возможном прекращении торговых отношений с Китаем из-за недостаточного давления Пекина на Пхеньян.