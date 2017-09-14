Microsoft внесет ряд изменений, касающихся политик доступа приложений к системам компьютера и пользовательским данным, в выходящее 17 октября обновление операционной системы Windows 10 — Fall Creators Update.
Теперь не только приложения-карты будут запрашивать доступ к местоположению пользователя: все программы после установки, прежде чем начать работу, попросят разрешения на доступ (если он им нужен) к камере и микрофону устройства, контактам, календарю и другим данным. Точно так же регулируются права приложений в последних версиях операционной системы Android, пишет vesti.ru
Напомним, в апреле этого года Microsoft под давлением критиков решила раскрыть полный перечень типов данных, собираемых ее операционкой. "Впервые мы публикуем полный список диагностических данных, собираемых на базовом уровне, — сказал курирующий Windows топ-менеджер Терри Майерсон, — Мы также приводим детализированную сводку накопленной информации о пользователях как на основном, так и полном уровнях диагностики".
Инструмент, позволяющий посмотреть, какие данные собирает Microsoft, включили в состав последнего крупного апдейта "десятки" — Creators Update. С ним пользователи смогли переключаться между базовым и полным режимами сбора диагностических данных, при этом объем информации, собираемой на базовом уровне, был сокращен вполовину.
Пользователи обновленной Windows 10 могут посмотреть, какие данные собирают геолокационные службы, какие голосовые команды записывают помощница Cortana и магазин Store, посмотреть рекламные трекеры и диагностическую информацию.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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авторы DW