Windows 10 запретит приложениям доступ к камере и данным "без спроса"

Microsoft внесет ряд изменений, касающихся политик доступа приложений к системам компьютера и пользовательским данным, в выходящее 17 октября обновление операционной системы Windows 10 — Fall Creators Update.

Теперь не только приложения-карты будут запрашивать доступ к местоположению пользователя: все программы после установки, прежде чем начать работу, попросят разрешения на доступ (если он им нужен) к камере и микрофону устройства, контактам, календарю и другим данным. Точно так же регулируются права приложений в последних версиях операционной системы Android, пишет vesti.ru

Напомним, в апреле этого года Microsoft под давлением критиков решила раскрыть полный перечень типов данных, собираемых ее операционкой. "Впервые мы публикуем полный список диагностических данных, собираемых на базовом уровне, — сказал курирующий Windows топ-менеджер Терри Майерсон, — Мы также приводим детализированную сводку накопленной информации о пользователях как на основном, так и полном уровнях диагностики".

Инструмент, позволяющий посмотреть, какие данные собирает Microsoft, включили в состав последнего крупного апдейта "десятки" — Creators Update. С ним пользователи смогли переключаться между базовым и полным режимами сбора диагностических данных, при этом объем информации, собираемой на базовом уровне, был сокращен вполовину.

Пользователи обновленной Windows 10 могут посмотреть, какие данные собирают геолокационные службы, какие голосовые команды записывают помощница Cortana и магазин Store, посмотреть рекламные трекеры и диагностическую информацию.