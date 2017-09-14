Ажиотаж вокруг билетов на World Cup-2018 обрушил сайт ФИФА

Официальный портал Международной федерации футбола испытывает серьезные проблемы из-за наплыва виртуальных посетителей, которые хотели бы на сайте ФИФА забронировать билеты на чемпионат мира 2018 года в России. Продажи начались в 12.00 четверга, но уже через полчаса сайт "завис".

Раздел портала ФИФА, посвященный продажам контрамарок на матчи World Cup-2018, не справился с нагрузкой и оказался недоступным для многих пользователей.

При попытке зайти и авторизоваться в соответствующий раздел возникает надпись: "Мы сожалеем, но данную страницу невозможно найти", пишет vesti.ru

Продажа билетов на чемпионат мира в России будет осуществляться только через сайт ФИФА. Первенство мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.