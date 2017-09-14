Адвокаты Владимира Филата снова обратились в Высшую судебную палату страны

Бывший молдавский премьер, осужденный на 9 лет тюремного заключения, может выйти на свободу раньше или даже быть оправдан. Адвокаты экс-премьера Молдовы Владимира Филата, осужденного на девять лет за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния, снова обратились в Высшую судебную палату страны (ВСП) с требованием освободить их клиента.

"Адвокатская контора "Попа и Ассоциация" (Popa şi Asociaţii) сообщает, что подала в Высшую судебную палату жалобу на отмену решения по делу бывшего премьера Республики Молдова Владимира Филата", — говорится в сообщении.

Таким образом, "адвокат Игорь Попа требует ВСП отменить вердикты молдавских судов, пересмотреть дело и вынести новое решение об оправдании и освобождении Филата из-под стражи".



Экс-премьера Молдовы Филата обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года.

Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения. Обе стороны оспорили вердикт в Высшей судебной палате. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента. ВСП приговор не изменила.

Отбывать наказание Филат должен в пенитенциаре №2, расположенном на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией в Липканах. Экс-премьер должен находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа. Однако до сих пор он находится в тюрьме №13 в Кишиневе, так как следственные органы расследуют дела, где фигурирует Филат, и проводят его допросы. В августе Филат обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь пояснил Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.

Согласно части 2 статьи 456 Уголовно-процессуального кодекса Молдовы, "допустимость жалобы на отмену на определение Коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты рассматривается составом суда из 5 судей без вызова сторон в совещательной комнате на основании материалов дела". Таким образом, определяется, соответствует ли она требованиям или нет.

Законодательство предусматривает, что "жалоба на отмену, принятая к рассмотрению, в принципе, рассматривается Расширенной коллегией или, в зависимости от обстоятельств, Коллегией по уголовным делам Высшей судебной палаты".

В рассмотрении такой жалобы участвуют Генеральный прокурор или уполномоченные им прокуроры и защитник стороны, подавшей жалобу на отмену или в отношении которой она подана. Если сторона, в отношении которой подана жалоба на отмену, не имеет выбранного защитника, Высшая судебная палата запрашивает координатора территориального офиса Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, о назначении адвоката, который предоставляет юридическую помощь, гарантируемую государством.

Инстанция может отклонить жалобу, оставив в силе оспоренный вердикт; удовлетворить жалобу, отменив или частично пересмотрев предыдущее решение инстанции, в том числе оправдав осужденного.





